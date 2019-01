UURIJAD: 13aastase Jayme röövlile oli tüdruk ilmselt kinnismõtteks saanud 

Eelmise aasta 15. oktoobril murdis 21aastane Jake Thomas Patterson Closside perekonna koju väikeses Barroni linnakeses, lüües jalaga nende esiukse maha. Ta tulistas surnuks James ja Denise Clossi ja põgenes sündmuskohalt koos nende 13aastase tütre Jaymega.

Samal teemal Kolm kuud tagasi röövitud 13aastane tüdruk leiti viimaks üles 11. jaanuar 2019, 20:24 USA politsei otsib 13aastast tüdrukut, kelle vanemad leiti tapetuna 18. oktoober 2018, 11:42 Ligi kolm kuud käis pingeline tagaotsimistöö, et tüdrukut leida. Lootus oli juba kadumas, kui tüdrukul endal õnnestus 10. jaanuaril mõrvari kodumajast välja murda ja põgeneda. Metsas kohtas ta koeraga jalutanud naist, kes tüdruku oma hoole alla võttis ning koos naabritega politsei kutsus. (Pikemalt loe Jayme pääsemisest SIIT.) Pärast lühikest haiglasviibimist veetis Jayme nädalavahetuse juba oma perega. Nii pereliikmete kui kohaliku šerifi sõnul on tütarlaps kõike üleelatut arvestades üllatavalt heas tujus, tüdruku tädi postitas isegi endast ja Jaymest rõõmsa taasühinemisselfi.

Viimaks ometi pere juures: Jayme (paremal) koos oma tädi ja koerakesega AFP PHOTO / Jennifer Smith / Scanpix

Jayme vanaisa räägib ABC Newsile, et ta ei kujuta ette, mis küll ajendas 21aastast töötut noormeest võigast kuritööd sooritama. Closside perekonna sõnul pole neil aimugi, kes see mees selline üldse on. Ka Jayme ei teadnud temast midagi.

Ka politsei leiab, et varasem kokkupuude Clossidel Pattersoniga puudub. Suhelnud perest keegi temaga mingis vormis ei ole. Samas tegi politsei kindlaks, et mehe sihtmärgiks oli nimelt 13aastane Jayme. Põhjust on arvata, et Patterson plaanis neiu röövimist juba tükk aega ette. Näiteks ajas ta mõrv-inimröövi eel pea paljaks, et sündmuskohale mitte juuksekarvu maha jätta.

Kuid miks just Jayme, ei oska keegi veel öelda. Uudistekanaliga kõnelenud FBI uurija spekuleerib, et küllap nägi Patterson Jaymet kusagil ja siis sai tüdrukust tema kinnismõte. Sama kalduvad uskuma ka juhtumiga töötavad uurijad. Võimalik, et ta jälitas last nii, et too seda ei märganudki.

Ka mehe vanad tuttavad ei kujuta ette, mis võis tema tegude ajendiks olla. Üks vana lapsepõlvesõber, kes aga keskkooli lõpetamise järel Pattersoniga kontaktis pole olnud, räägib, et uudis šokeeris teda. Ka noormehe ema lisab, et poleks Jake'ist midagi sellist oodanud. „See oleks võinud ju ka mu oma tütar olla,“ judiseb naine.