SEE OLI KINNISIDEE: uurijad avaldasid uusi detaile 13aastase Jayme röövist

Ameerika Ühendriikides Wisconsini osariigis väikeses Barroni linnakeses murdis 21aastane Jake Thomas Patterson mullu 15. oktoobril Closside perekonna koju. Ta tulistas surnuks James ja Denise Clossi ja põgenes sündmuskohalt koos nende 13aastase tütre Jaymega.

Ligi kolm kuud käis pingeline tagaotsimistöö, et tüdrukut leida. Lootus oli juba kadumas, kui tüdrukul endal õnnestus 10. jaanuaril mõrvari kodumajast välja murda ja põgeneda. Metsas kohtas ta koeraga jalutanud naist, kes tüdruku oma hoole alla võttis ning koos naabritega politsei kutsus.

Pärast lühikest haiglas viibimist veetis Jayme nädalavahetuse juba koos tädiga. Nii tädi kui kohaliku šerifi sõnul on tütarlaps kõike üleelatut arvestades üllatavalt heas tujus. Tüdruku tädi postitas isegi endast ja Jaymest rõõmsa taasühinemisselfi.

Viimaks ometi pere juures: Jayme (paremal) koos oma tädi ja koerakesega AFP/Scanpix

Põhjust on arvata, et Patterson plaanis neiu röövimist juba tükk aega ette. Näiteks ajas ta mõrv-inimröövi eel juuksed nudiks, et sündmuskohale mitte juuksekarvu maha jätta.Kuid miks just Jayme, ei osanud algul keegi veel öelda. Uudistekanaliga kõnelenud FBI uurija spekuleeris, et küllap nägi Patterson Jaymet kusagil ja siis sai tüdrukust tema kinnismõte. Sama kaldusid uskuma ka juhtumiga töötavad uurijad.

Ja nii ka oli. Jake Thomas Patterson tunnistas ülekuulamisel, et nägi kord Jaymet koolibussi sisenemas ning tundis koheselt, et ta peab just selle tüdruku endaga kaasa viima. See õnnestus alles kolmandal katsel, kaks esimest üritust jättis Patterson pooleli, sest Closside maja lähistel liikus liiga palju inimesi.