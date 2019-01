Merilin Taimre kahtlustab, et kannatab endometrioosi all: menstruatsioonivalud on nii julmad, et silme eest kisub mustaks! 

“Kas oled kunagi tundnud nii tapvat kõhuvalu, et silme eest kisub mustaks? Tahaks karjuda ja nutta või hoopis sügavasse talveunne vajuda? Mitte miski enam ei aita! Valuvaigistitest oled end juba uimaseks manustanud ning ei tahaks jälle kiirabi kutsuda, et nad sulle ühe sutsaka valu vaigistavat imerohtu otse veeni tilgutaks. Kas see on tõesti normaalne või peaksid sa oma tervise pärast muret tundma? Ja kuidas seda valu koduste vahenditega eemale siis pelata? Olin eile täpselt sellises olukorras ja karjusin IG storydes appi! Püha müristus, mis naisvägi mul kohe selja taha ilmus. Sain pea 200 kirja kõiksuguste eri nippide, meetodite, hoiatuste ja kogemuslugudega. Sain küll valust lahti, kuid nüüd on mul üks suur peavalu – kas võib juhtuda, et mul on endometrioos?” kirjutab Taimre.

“Kõhuvalud algavad “hoiatuseks” juba paar päeva varem, rinnad on nii tundlikud, et Roomet võib nende nägemisest vaid unistada, iiveldus jooksutab potile, tujud kõiguvad üles-alla, lõhnataju on äärmiselt terav ning päevade ajal on verevoolus justkui lõputu,” kirjeldab ta.

Taimre sõnul on kõhuvalu menstruatsiooni ajal tal nii tugev, et silme eest tõmbab mustaks ja ta on kodus krampides maas. “Minu päev lahenes lõpuks selliselt, et olin juba eesootavad kohtumised ära jätnud ning nutsin kodus valudes,” kirjutab ta.

Kuna mensturatsiooniga kaasnes niivõrd palju ebameeldivaid sümptomeid, hakkas Taimre kahtlustama, ehk on tal hoopis endometrioos või tsüst? Taimre sõnul viitavad kõik sümptomid sellele, et tal võib endometrioos olla ja tema järgmine samm on minna operatsioonile, et see selgeks teha. “Ma palun, et te kõik, kes te vaevlete ränkade valude käes, mõistaksite, et see pole normaalne! Menstruatsioon ei tohiks olla nii valulik! Teie keha püüab teile midagi öelda, omal viisil kommunikeerida. Palun laske end kontrollida ning hoidke end,” paneb naine teistelegi südamele.