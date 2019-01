Põnev! Meghan Markle rääkis välja, kuna tema ja prints Harry esiklaps sünnib 

Meghan teatas kuninglikust saladusest fännidele, kes teda ja printsi vaatama olid tulnud. “Me küsisime, kuidas tema rasedus on möödunud ja ta ütles, et ta on kuuendat kuud rase,” rääkis kohalik naisterahvas väljaandele People.

Meghan teatas teistele inimestele, kes teda vaatama olid tulnud, et tema sünnitustähtaeg on aprilli lõpus. Kui Kensingtoni palee oktoobris Meghani rasedusest teada andis, ütlesid nad vaid mokaotsast, et beebi sünnib 2019. aasta kevadel. Lapse sugu paar ei ole avaldanud, öeldes, et nad tahavad, et see jääks üllatuseks.