VIDEO | COOPi autoloosi võitja: oleksin tulnud autot vastu võtma, aga kahjuks töö ei lubanud! 

Poemüüjana leiba teeninud Moonika on hetkel pisipoja Martiniga kodune. Lisaks kasvab Moonika ja Einari peres 15-aastane Anette ning rõõmu toovad ka vahvad lemmikloomad: kass Zeus ja koer Caesar. Kuigi Einar satub Eestisse võrdlemisi harva, siis Moonika tugeva Eesti naisena ei kurda. „Mina saan siin kenasti hakkama – eks tuleb saada. Puude ladumine ja talvine lume lükkamine on kõige keerulisemad ülesanded, aga tütar on suureks abiks. Anette on väga tubli ja hoolitseb ka venna eest,“ kinnitab Moonika. Ta nendib, et eks elukaaslasel on Saksamaal tegutsedes paremad töötingimused ja kõrgem palk.

Kui Einar on kodumaal, siis eelistab pere peaasjalikult kodus aega veeta. „Mees on reisimisest ju nii väsinud, et tahab kodus olla. Pealegi pole väikese lapse kõrvalt väga kerge autoga ringi sõita,“ tõdeb Moonika. Enne pisikese Martini sündi on pere siiski käinud autoga reisimas ning Moonika meenutab sooja tundega reisi Pariisi: „Mees läks enda autoga Iirimaale, sealt sõitis Prantsusmaale ja meie lennukiga talle järgi. Käisime Pariisis ringi, näiteks Eiffeli torni ja Versailles’i lossi vaatamas. Väga kihvt oli!“ Kui pisipoeg saab suuremaks, loodab Moonika taas rohkem autoga ringi reisida – nüüd on igal juhul uus ja mugav sõiduk selleks olemas!

Laagri Maksimarket pole küll Moonika ja Einari kodule kõige lähem pood, kuid ometi külastatakse seda üsna sageli. „Alati, kui tuleme linna asju ajama, käime enne koju minekut siit läbi. Sel on meie jaoks väga sobiv asukoht ning teenindus ja soodustused on ka väga head,“ lausub Moonika. Ühekorraga kulub poodlemisele vähemalt 30-40 eurot. Sellest annab tõestust ka tõik, et ainuüksi Einar ostles detsembrikuu jooksul Laagri Maksimarketis viie loosipileti ehk rohkem kui 250 euro jagu.

Chris Männik

Kuidas võita auto?

Eesti kõigi aegade suurim autoloos alustas taas septembris ning iga kuu loositakse COOPi klientide vahel välja uhiuus Volkswagen Passat. Loosis osalemiseks peab klient COOPi kauplustes ühe kuu jooksul poodlema kokku vähemalt 50 euro eest ning registreerima oma ostud COOPi kliendikaardiga (Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga kaart). Just kliendikaardi registreerimine on võti loosis osalemiseks, kuna automaatne kliendikaardi süsteem peab ise arvestust, kui palju virtuaalseid loosipileteid on kogunenud. Oma piletite arvu ja kui palju järgmisest piletist puudu on, saavad kliendid jooksvalt vaadata ostutšeki pealt. Samuti tasub aadressil www.coop.ee/saastukaart üle kontrollida, et Säästukaardi andmebaasis oleksid õiged kontaktandmed, sest kui klienti pole võimalik kolme tööpäeva jooksul kätte saada, on korraldajal õigus välja loosida uus võitja.