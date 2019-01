HIINA KIMBUTAB KANADAT: kohus mõistis kanadalase narkosüüdistusega surma 

Nädal hiljem vahistasid Hiina võimud kaks Kanada meest: ärimees Michael Spavori ning endise diplomaadi Michael Kovrigi. Väidetavalt on Spavor ja Kovrig ohuks Hiina julgeolekule, kuid tõenäoliselt on tegu siiski kättemaksuga Mengi vahistamise eest.

Nüüd tuli Hiinast uudis järgmisest Kanada kodanikust, kelle olukord tõsiselt täbar. BBC kirjutab, et nende reporter käis kohal kohtusaalis, kus Robert Lloyd Schellenbergile surmanuhtlus määrati. Et Hiina riik lubaks välisreportereid kohtuistungile, on ääretult ebatavaline ning paistab ka, et tegemist oligi kõigest näidisprotsessiga, etendusega. Uus istung kuulutati ka välja kahtlaselt kiiresti.