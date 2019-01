Juhtkiri | Maal ei saa vedada prügi nagu linnas 

Parteijuhid võisid küll linna ja maa vaheliste erinevuste kaotamisest kui kommunismi saabumise ühest tunnusest nõukaajal jutlustada, kuid tegelikud olud on isegi 21.sajandil midagi muud. Poliitikud võivad ju kehtestada entusiastlikult läänelikud prügiveonõuded, aga kui teede olukord jääb endiselt 19. sajandi kruusateede tasemele, ega suuda kanda tänapäeva raskeveokeid, siis jääb prügi ikkagi vedamata. Kui päästjad on pidanud isegi riigimaanteel busse pori seest välja tõmbama, mis siis veel rääkida prügiveost mööda veelgi kehvemas seisus kohalikke või taluteid.

Lahendus ei pruugi olla ka väiksemate ja kergemate prügiveokite kasutuselevõtus, sest keegi poleks ju nõus näiteks 30 euroni kerkida võiva konteineri tühjendamise hinnaga. Veelgi jaburam tundub prügiveo kindlustamise idee – prügi viidaks ära igal juhul ning pärast korraldaks kindlustusselts teeparanduse või lõhutud prügiauto remondi. Juttu, et prügiveo hind oleks ka siis madal, kui see kallineks kindlustuse tõttu kaks korda, võib ajada vaid riigikogu palgal olev poliitik, kes ei tea, et maapiirkondades võivad elanike sissetulekud olla pealinnaga võrreldes mitu korda madalamad. Ja kas maaelanik siis tahaks, et prügiauto küll murrab läbi ja tühjendab konteineri, kuid pärast ei pääse ta ise enam sõiduautoga lõhutud tee tõttu liikuma.