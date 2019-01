Jaak Valge | Meil on probleem. Kuid teistsugune, kui arvab Kristina Kallas 

Nõukapärand

Kõigepealt – väidetav lõhestumine rahvuslikul alusel eestlased versus venelased ei taba tegelikku probleemi. Sest küsimus ei ole etnilises lõhes, mille oleks tekitanud Eesti riik, vaid välispäritolu rahvastiku nõrgas lõimituses, mille tõi meile nõukogude okupatsiooni aegne tohutu suur sisseränne.

Välispäritolu ehk immigrantrahvastiku defineerimisel ei lähtuta isikute rahvusest, vaid sünniriigist. Sisserännanute esimese põlvkonna moodustavad välisriigis sündinud inimesed, teine põlvkond koosneb sisserännanute lastest, kes on sündinud elukohariigis, kuid kelle vanematest vähemalt üks on saabunud välismaalt. Väga pikka aega kestnud sisserändega maades eristatakse ka sisserännanute kolmandat põlvkonda, määratledes nii isikud, kelle vanavanemad on sündinud välismaal. Defineerimisel võetakse aluseks nüüdisaegsed riigipiirid.

Tegemist on põlis- ja välispäritolu rahvastiku loogilise käitumisega. Sama sooviga eraldumisele, mis on loonud immigrantidega asustatud linnaosad Pariisis, Malmös, Brüsselis ja Berliinis. Vahe on vaid selles, et meil on immigrantrahvastiku proportsioon mitu korda suurem.

Tõsi, mõned tegematajätmised on Eesti riigil tõesti. Näiteks on immigrantrahvastikule suunatud narkopoliitika olnud selgelt ebatõhus. Kõigist narkomaanidest ravialustest oli 2015. aastal vaid 14% eesti rahvusest. Nii võib hinnata, et põlisrahva hulgas on kangete narkootikumide tarvitamine peaaegu viis korda vähem levinud. Vanglates on aga mitte-eesti emakeelega kinnipeetavad proportsionaalselt 1,9 korda „üleesindatumad“. Seejuures ei ole küsimus loomulikult selles, et eestlased oleksid kainemad ja seaduskuulekamad, vaid välispäritolu rahvastik ongi oma nõrgemate sotsiaalsete sidemete tõttu avantüristlikum ja kriminogeensem. See on nii igal pool, tõenäoliselt ka eestlaste puhul Soomes.

Samuti on olnud ebapiisav eesti keelele ülemineku tugi. Mulle pole teada ühtegi teist riiki, kus riigikeele oskuse tase oleks nii madal kui Eestis, kuid taas tuleb tunnistada, et see on olnud ka erakordselt raske probleem. Väiksema välispäritolu rahvastiku osakaaluga piirkondades on keeleõpe ja lõimumine olnud märksa edukamad.

Moskva aeg