Omniva juht andis riigikogus aru, miks kirjad ja ajalehed saabuvad suure hilinemisega 

Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel märkis: „Praeguses olukorras on normaalne see, et posti saab kätte päeva jooksul.“ Ta möönis, et leidub juhtumeid, kui post on hilinenud rohkem kui ööpäeva: „See ei ole normaalne. Kui nii juhtub, siis tuleb meile teada anda. See on kõrvalekalle kvaliteedist.“

Arumeel tõi välja, et praegu saadetakse kirju neli korda vähem kui kümme aastat tagasi. Kui varem saadeti aastas kuni 60 miljonit kirja, siis nüüd umbes 15 miljonit. „See tähendab, et iga Eesti elanik, kes on rohkem kui 16 aastat vana, saab aastas 14 kirja, ehk sisuliselt ühe kuus,“ nentis ta.

Lehekanne väheneb aastas 3%. Viimase viie aasta jooksul on kande maht kukkunud 32 miljonilt 27-le miljonile. „Lehekanne nii drastiliselt ei vähene, aga see [trend] on ikkagi püsiv ega pöördu ümber,“ lisas Arumeel.

Kuna mahud on vähenenud, tuleb Eesti postiteenus ümber vaadata. Maaelukomisjonis ei jõutud lõpliku lahenduseni, kuid toodi välja võimalikud variandid: muuta kandesagedust ja vaadata üle hinnastamine.

„Võib-olla tulevikus ei saa posti enam nii tihti kui varem: lihtsalt ei ole, mida kanda,“ sõnas Omniva juhatuse esimees. „Üks võimalus on kindlasti lisaraha, see alati aitab. Aga see ei ole ainuke lahendus. Neid on veel, näiteks teenuse hinna-sageduse üle vaatamine. Mina pakun, et seda tuleks rakendada kompleksselt: kõikide teemadega tuleks tegeleda korraga.“

Ühe võimaliku lahendusena nähakse veel pakiautomaate, mille abil võiksid maapiirkonnad oma tellimused kätte saada.