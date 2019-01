Eestlased Soomes on lastevägistamistes afgaanide ja iraaklaste järel kolmandad

Foto on illustreeriv. PantherMedia/Scanpix

Soome rahvusringhääling YLE vahendab, et laste vastu toime pandud seksuaalkuritegudest julgetakse järjest rohkem teada anda. Ühiskonna teravdatud tähelepanu on välismaa päritolu kuritarvitajate poole. Paraku on eestlased selles osas esimeste seas.