Haapsalu linnapea Urmas Sukles sai tapmisähvarduse 

Artikli kommentaarides oli lugeja nimega Zanders kommenteerinud: „Sukles. Arv3sta sellega et kui EKRE võidab valimised..lastakse teiesugused rotid ilma kohtuta kohapeal maha.“

Sukles pöördus seepeale politseisse ning palus asja uurida. „Minu hinnangul on tegemist otsese vägivalla õhutamisega ja konkreetse isiku sh ametiisiku otsese tapmisähvardusega,“ põhjendab ta. „Palume selgitada välja, kas kommentaari autor või kommentaari avaldaja on pannud toime isikuvastase süüteo ning vajadusel algatada süüteomenetlus.“

Eesti Ekspressile ütles Sukles, et suhtub kommentaaridesse suhteliselt lõdvalt.„Aga mingi asi ületab taluvuse piiri. Me ei ela nii avalikul maal, et avaldada võib iga asja, mis sülg suhu toob.“