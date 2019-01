Lauri Hussar: ma ei taha ärgata Eestis, mis on tundmatuseni muutunud 

„On neid, kes kujutavad ette, et Eesti on üksik saar ja vääriks justkui kõrget müüri,” maalis Hussar pilti meeleoludest Eestis. „Mõnede arvates on kõige õigem tänase Moskva tsaari väärtusruum.” Enamgi häirib Hussarit võimulolijate lühike vaade ja pikema perspektiivi puudumine. „4. märtsil ma ei tahaks ärgata Eestis, mis on tundmatuseni muutunud,” põhjendab Hussar.

Vastupidiselt kriitikute arvamusele ei näe Hussar oma koduparteid vasakliberaalsena – vastupidi, Eesti 200 on pigem paremkonservatiivne. Husar ütles, et otsus liituda tuli talle loomulikult. Paarkümmend aastat meedias töötanuna olevat 45 eluaastat just õige aeg, et midagi uut proovida. „Näha, et elu elatakse ka väljaspool ajakirjandust,” sõnas Hussar.