PAGULASED KUI JULGEOLEKUOHT: kuidas peatada lastevägistamislaine?

Oulu politsei pidas eelmise aasta lõpul võimalikuks, et avalikuks tuleb veel uusi sarnaseid seksuaalkuritegusid. Reedel 11. jaanuaril avalikustatigi Oulus veel neli seksuaalkuritegu. Kõik ohvrid on alla 15aastased tüdrukud ja kahtlusalused taas pagulased. Kinni peeti kolm meest. Neist üks, kes on alla 18aastane, lasti hiljem vabaks.