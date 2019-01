Kristen Michal „kodakondsuse aknast“: „Aluspõhimõtetest loobumine on üks üdini halb idee.“

„Sotside esinumber Ida-Virumaal, siseminister Katri Raik, esitab tänases Eesti Päevalehes küsimuse vormis pakkumise, et tuleks kaaluda kodakondsuse andmist neile, kes 1991 aastast siin, kuid pole seni soovinud kodanikuks saada. Tema arvates piisaks avalduse kirjutamisest, ehk lihtsustatult öeldes – tee ristike õigesse kasti ja oledki kodanik,” lisas reformierakondlane, kes tõi veel välja, et ka Keskerakond on sarnasel seisukohal.

„Arvan, et Eesti kodakondsuspoliitika aluspõhimõtetest loobumine on üks üdini halb idee. Eesti kodanikuks saamisel peab oskama eesti keelt ning tundma põhiseadust, õiguskorda. Soov, et riigi kodaniku hüvesid ja õigusi kasutada soovija pisutki pingutab, pole võõras ka teistele rahvastele ja riikidele. See latt pole ületamatult kõrge ega ebaõiglane. Kes on tahtnud ning neid on palju, on keeleõppe toel pingutuse teinud ja saanud auga Eesti Vabariigi kodanikuks,” ütles Michal.