Eesti Laul „Eesti laulu“ poolfinalist Inger Fridolin: muusika on mulle väga oluline, selle nimel ma hingan Jaanika Vilipo , täna, 08:00 Jaga:

„Oma muusika avastasin ma 15aastaselt. Mingi plõks käis, sõnad ja viisid hakkasid peas käima. Siis mõtlesin, et võiks ju proovida. Sel ajal avastasin enda jaoks Ed Sheerani ja sain aru, et tahaksin ka täiega niimoodi üksi kitarriga laval laulda proovida,“ ütleb „Eesti laulu“ poolfinalist Inger. Rauno Vahtre

„Muusika on see, mille nimel ma hingan,“ ütleb 19aastane laulja ja helilooja Inger Fridolin, kes sai laiemalt tuntuks kaks aastat tagasi, kui osales konkursil Noortebändi konkursil. Nüüd on neiu oma looga „Coming Home“ üks 24-st „Eesti laulu“ poolfinalistist.