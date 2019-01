HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Café Lyoni perenaine: kohvik või restoran pole koht kus oma halba tuju maandada 

Iivi, millist teenindajat sina oma kohvikutesse otsid? Kas punane kontsaking, võrksukad ja miniseelik on kohustuslikud?

Kontsaking on kindlasti teisejärguline. Eelkõige otsin teenindajat, kes oskab jätta mured kohviku ukse taha ja särada. Teenindaja töö pole kergete killast. Teenindajal peab olema võib-olla isegi kaasasündinud teenindaja geen. Särada tuleb mitte ainult tunnike või kaks, vaid ikka terve päev.

Loomulikult saab teenindaja hea teenistuse väljateenimiseks palju ka ise ära teha. See kes oskab kliendile nõu anda, särada ja lõpetuseks ka klienti head tuju terveks päevaks süstida, selle tipitops on kindlasti kopsakam, kui sellel, kes lihtsalt oma töö kuidagiviisi ära teeb.

Kas Eestis käitutakse teenindajatega viisakalt? Kas mõni ettekandja on sinu kohvikus ka kliendi halva käitumise tõttu nutma puhkenud?

On ja päris palju. Mõni klient tuleb juba hommikul vara kohvikust kehva tujuga läbi ja arvab, et siin on parim koht oma halba meeleolu maandada. Teenindajale öeldakse kohe väga halvasti. Tegelikult tihtipeale ei osata isegi "tere" öelda, muudest viisakustest rääkimata.