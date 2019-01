Raimond Kaljulaid Hussari suundumisest poliitikasse: nii ei tehta! 

"Igal inimesel on õigus maailmavaatele. Ka Postimehe peatoimetaja Lauri Hussaril ei saa keegi keelata osaleda kandidaadina riigikogu valimistel. Kuid otsuseid tuleb teha ja neist ka teada anda õigel ajal," ei ole Kaljulaid rahul. Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar teatas avalikult, et paneb ameti maha, alles täna, vaid poolteist kuud enne valimisi.

"Kui oleksin olnud samas rollis, mis tema, siis ma ei oleks võtnud vastu ettepanekut minna märtsis Riigikogu valimistele otse peatoimetaja toolilt. Oleksin ette näinud, et paratamatult heidab see varju Eesti ühele juhtivale päevalehele ja kõigile, kes seal töötavad," arvab Kaljulaid.

Kaljulaiu hinnangul on nõnda äkki tehtud otsus kahjulik Postimehele, kuna lugejate usaldusväärsus ei jää püsima. "Praegu küsivad Postimehe lugejad endalt, kas kõik need lugematud kriitilised pealkirjad, juhtkirjad ja karikatuurid tänase valitsuse erakondade kohta, olid (vähemalt osaliselt) ühe inimese ja ühe poliitilise jõu valimiskampaania. Postimehe toimetuses töötavad inimesed ning teised juhid ja omanikud küsivad sedasama," on Kaljulaid veendunud.

"Eesti 200-st on aga ebaeetiline selline kandideerimisavaldus vastu võtta. Sest ka neile jätab see jälje, et see erakond tuleb poliitikasse ebaausaid võtteid kasutades. Veel üks rumal olukord, mida oleks olnud võimalik vältida, kui oleks pisut ette mõtlemist," kirjutab ta.