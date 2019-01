Rootsis võeti mitmenaisepidajad luubi alla 

Kuna riiki saabuvate migrantide arvu suurenemise tõttu on viimastel aastatel kasvanud ka mitmikabielude arv, siis hakkas see fenomen valitsusele mõningat muret valmistama. Eesmärgiks on seatud välismaalaste polügaamia tunnistamine ebaseaduslikuks.

„Mitmikabielusid ei kavatseta Rootsis tunnistada ja meil tuleb analüüsida seadusandluses esinevat seaduselünka, mis on selle võimalikuks teinud. Mitmikabielud on vastuolus soolise võrdsusega ja ÜRO hinnangul võivad sellel olla tõsised emotsionaalsed ja majanduslikud tagajärjed,“ rõhutas justiitsministri asetäitja ja migratsiooniminister Heléne Fritzon.

Tegelikult on polügaamia Rootsis keelustatud ja juba abielus inimene ei saa sõlmida teist abielu, kuid paljud migrandid on seadustanud taolised abielud enne Rootsi kuningriiki saabumist. Seetõttu avaldas valitsus valmisolekut muuta seadusandlus selgemaks ja läbipaistvamaks. Samuti anti ametnikele ülesanne vastav probleem endale selgeks teha ja selle alusel esitada ettepanekuid mitmikabielude kõrvaldamiseks Rootsis. Riigi juriste aga kohustati selgitama, milliseid tagajärgi võib endaga kaasa tuua soovimatus polügaamiast loobuda.

Ametlikel andmetel on polügaamsetes abieludes Rootsis umbes 170 inimest, kellest suurema osa moodustavad mehed. Kokku on neil 350 abikaasat. Veel on teada, et umbes 500 polügaamiajuhtumit pole Rootsi ametlikes dokumentides registreeritud.