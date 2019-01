50 NIPPI | Kuidas taasavastada oma vägi ja leida endas hädavajalik tasakaal? 

Tiit, kuidas sina enda väe leidnud oled?

Kuidas sa enda väge tajud?

Ma tajun seda siis, kui ma olen väga kohal. Tänapäeval kahjuks inimesed ei armasta väga kohal olla. Muud müra meie ümber on nii palju, oleme kaotanud väga tugevalt kontakti iseendaga. Selle hetke, kui sa tajud, et sa oled tõeliselt kohal. Sa tajud kõike, mis toimub ja sa ise oled keskmes. See hetk ongi minu jaoks väehetk.

Anna mõni soovitus või nipp, kuidas ennast võimalikult kiiresti kohale tuua.

Kõige lihtsam nipp on see, et hakka hingama. Märka enda hingamist, kuidas sa

hingad, kas hingad kogu kehaga või ainult ülakehaga või ainult alakehaga. Kui sa suudad viia hingamise tervikuks, kus su kõht ja rindkere ja kõri kõik korraga liiguvad ning sa hakkad jälgima, kuidas see õhk sinust sisse ja välja liigub, siis see on kõige parem viis inimese kohaletoomiseks ja kohal olemiseks. Märka samal ajal ka kõike, mis su ümber toimub, ära jää millesegi kinni, hakka märkama detaile, situatsioone ja kõike, mida sa soovid see hetk märgata, aga samal ajal ole kogu aeg hingamise juures. See on kohalolu.

Kas väge on võimalik ära kaotada või seda nii-öelda ära anda?