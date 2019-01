Maailmarändurid Juhani Särglep ja Katri Palm: raha ei ole elus kõige olulisem - õnn soosib julgeid 

Aasta influencerite sotsiaalmeedia kanaleid jälgides võib nii mõnelgi tekkida tunne, et selline elu on kui aastaringne puhkus. Mehe sõnul on tõesti iga päev erinev ja naljatlevalt peab ta rutiiniks pidevat rutiinitust.

Kui mingisugusest stabiilsusest siinkohal rääkida, siis rutiini loovad „arvutipäevad“, mille Juhani ja Katri on enda jaoks paika pannud. Samas ei kurda kumbki, et rutiinitus on halb. „Meile meeldib seiklus ja uued olukorrad. Elu peab põnev ja lahe olema. Kontor on meil seal kus laptopi avame ja telefon e-mailidega on meil alati taskus. Internet ei maga,“ naerab ta. „Loomulikult me naudime oma tööd väga.“



Juhani sõnul ei saa pildi või video ülespaneku osas kindlast teostusprotsessist rääkida. „See kõik on väga suhteline ja oleneb projektist - mõni kord läheb selleks kolm-neli tundi, teinekord jälle mitmeid päevi.“

Koos reisimine on suhet tugevdanud

Katri ja Juhani viibivad suure osa aastast reisides ja on praktiliselt kogu aeg ninapidi koos. Juhani sõnul ei ole see nende suhtele kuidagi laastavalt mõjunud. Noored jagavad enda õnneliku suhte saladust, et alati on vaja asjad läbi rääkida. „Kui ka mõni konflikt või arusaamatus ette tuleb, siis räägitakse need kohe lahti. See ongi kõige parem lahendus probleemidele,“ lausuvad nad. „Loomulikult oleme ka aeg-ajalt omaette, aga mitte vajadusest, vaid see on loomulik, et mehed teevad vahepeal meeste asju ja naised naiste asju. Mõeldes kõikidele meie koos oldud aastatele, siis mõnikord me ikka imestame, kui hästi meil on läinud: et leidsime üksteist nii noorelt ja kuhu see meid viinud on. Loomulikult nõuab taoline suhe kannatlikkust, järjepidevust ja pühendumist,“ räägivad noored.