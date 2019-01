Eesti Laul Marko Kaar pääses „Eesti laulule“ kolmandal katsel: olen põikpäine ja proovin nii kaua, kuni saan Katharina Toomemets , täna, 08:00 Jaga:

PÕIKPÄINE: Marko Kaar ütleb, et on varem proovinud „Eesti laulule“ pääseda kahel korral, kuid otsustas mitte alla anda ja proovida nii kaua, kuni saab. Kolm on kohtu seadus ja nii pääseski ta kolmandal kandideerimisel sõelast läbi. Silver Gutmann

„Ma ei ole allandja. Olen piisavalt põikpäine ja proovin nii kaua, kuni saan. Kui ma edasi sain, mõtlesin, et millesse ma ennast mässisin,“ naerab „Eesti laulu“ poolfinalist Marko Kaar, kes läheb võistlustulle looga „Smile“. Muidu bändis mängiva Marko soolopala räägib tema enda suhtest.