VIDEO | KAVAL KELM: osavate näppudega naine tüssab Eesti eri paigus ettevõtjaid 

2. jaanuari õhtul külastas söögisaal Portaali vene keelt kõnelev naisterahvas, kes üritas raha välja petta. Tellis kohvi ja pidevalt suheldes üritas klienditeenindajat segadusse ajada. Väitis, et maksis 50 eurosega kuid tegelikult rändas see tema rahakotti tagasi. Õnneks tekkis klienditeenindajal kahtlus ja pettus ei õnnestunud.

Kohvik tegi juhtunu kohta ka oma Facebooki lehele postituse, kus ütleb, et Ristikheina kohviku ajaloos on see teine analoogne juhtum ning ollakse väga tänulikud kui keegi teab või tunneb antud naisterahvast, või kui see pikanäpuproua leiaks oma südametunnistuse ja tooks väljapetetud raha neile tagasi.