Legendaarse laulja 65 aastat kestnud abielu katkestas naise surm 

Pat Boone (84) meenutab nende ühist 65 aastat imelise ja õnnistatud ajana. Ta loodab Shirleyga ühel päeval kohtuda. "Olen oma kaasast mõneks ajaks lahus ... aga me ei sure, me vaid liigume teise kohta, ja täna oli liigutav päev. Shirley vahetas lihtsalt aadressi ja kolis teise häärberisse, kus loodan temaga ühel heal päeval ühineda."