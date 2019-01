Mart Sander: kes kõigest hingest kõigile meeldida üritab, on loll - ja natuke lits 

Sanderi kirjutatud lühifilm "Tegelikult" on valitud kaheksa filmifestivali võistlusprogrammi ning noppinud mitmelt poolt preemiaid. Muuhulgas tõi see omas kategoorias võidu ka Veneetsia filmifestivalil RAGFF.

Mart Sanderi 2015. aastal valminud romaani "Litsid" põhjal valminud ajalooline draamasari ei saanud küll riigi poolt toetust kuid võeti kirglikult vastu televaatajate poolt. "See on võitnud auhindu ja saanud maailma suurimas interneti filmiportaalis IMDB kõigist Eesti sarjadest kõige kõrgema hinde ehk 8.8 punkti," räägib Sander.

"Paraku aga on selliste suurte ajalooliste projektide tootmine tohutult kallis ettevõtmine ja need ei tee oma kulutusi tasa. Eesti filmi instituut, kultuuriministeerium, kultuurkapital ega EAS ei ole kunagi "Litse" ühegi sendiga toetanud. Eks ma taotlen veel – nüüd, kui planeerime täispikka mängufilmi –, aga tunnen, et olen n-ö mustas nimekirjas ja minu taotlused rändavad ilmselt lugemata prügikorvi. Eestis on palju väga rikkaid firmasid ja inimesi, kui keegi tahaks kas või natuke sellele filmile/sarjale toeks olla, siis ehk jõuamegi varsti ekraanile.