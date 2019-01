Kuula! Mihkel Raud ja Hendrik Sal-Saller said valmis uue ühise loo 

Tegemist on RaudSalleri versiooniga Ameerika ikoonilise punk-rock bändi Ramones loost „Somebody Put Something In My Drink“.

Kuna Mihkel viibib enamuse ajast Ameerikas, toimus selle loo lindistamine nii, et Hendrik tegi loo põhjad ja laulis enda osa sisse Raplas stuudios ning Mihkel lindistas enda laulu Chicagos. Selleks astus ta sisse esimesse ettejuhtuvasse muusikastuudiosse, kus tema laulu võttis üles omaaegne Gregg Alman’i ihuhelimees. Rokkmuusik Gregg Allman oli The Allman Brothers Band asutajaliige.

Seekord on kokkusaamise üheks oluliseks põhjuseks ka Mihkli 50. sünnipäev, mida mees pikisilmi ootab. „Variant oli pidu teha kodus, aga kuna mul on ainult 4 tooli, siis see langes ära. Leidsime kohad, kus on rohkem toole ja pärast ei pea ise koristama ka,“ räägib Mihkel. Kolmel talvisel õhtupoolikul teevad sõbrad Mihkel ja Hendrik kolmes linnas kolm õdusat kontsertõhtut. Laval on veel Raivo Tafenau, Peedu Kass, Kaspar Kalluste ja Joel Remmel.