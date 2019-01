NÄDALAMENÜÜ: Kasulike rasvadega kaal kontrolli alla! 

PantherMedia/Scanpix

Toidutare selle nädala menüü on toitumisnõustaja Jane Maastik koostanud eriti rasvase! "Häda aga pole midagi, sest nagu ikka, on iga päeva aklorid 2000 piires. Põhjendab Jane: "Viimasel ajal räägitakse üsna tihti oomega-3 rasvhapetest ning tänu erinevatele uuringutele ei kahtle nende kasulikkuses keegi. Sageli unustatakse siiski neid väärtuslikke rasvhappeid sisaldavaid toite oma igapäevamenüüsse lisada. Seega tasub meelde tuletada toiduained, milles kasulikke rasvhappeid leidub. Kui menüüs on aeg-ajalt linaseemned, kanepiseemned, rapsiõli, kala või kalaõli, aitab see vältida paljusid terviseprobleeme ning hoiab eelnevale lisaks meeleolu positiivses toonuses." Menüüsid kiika aga SIIT