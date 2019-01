VIDEO | Poolas pussitati heategevusüritusel Gdański linnapead  

Tegemist oli heategevuskontserdiga, kus koguti raha lastehaiglatele. Mõrvakatset nägid pealt tuhanded inimesed, kui tundmatu mees jooksis lavale Adamowiczi juurde ja karjus pärast pussitamist rahvale, et see oli kättemaks tema asjatu vangi saatmise ja piinamise eest.

„Tere! Tere! Minu nimi on Stefan. Ma istusin süütuna vanglas, ma istusin süütuna vanglas. Sellepärast ongi Adamowicz surnud,'' hüüdis pealtvaatajatele mees, kes on politsei andmetel 27-aastane Stefan W.(Poola seadus keelab kuriteoga seotud inimeste viimaseid nimesid avalikustada- toim.). On teada, et Stefan on seotud seeria vägivaldsete juhtumitega ja saadeti 2014. aastal vangi.