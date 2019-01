VIDEO | Gdański linnapea suri pärast pussitamist haiglas

Arstide sõnul kaotas 53aastane linnapea väga palju verd ning vigastada sai ka tema süda. Kuna tegemist on siiski veel suhteliselt noore mehega, siis andis see lootust, et alates 1998. aastast linna juhtiv Adamowicz suudab kriisist välja tulla. Paraku see lootus ei täitunud.

Tegemist oli heategevuskontserdiga, kus koguti raha lastehaiglatele. Mõrvakatset nägid pealt tuhanded inimesed, kui tundmatu mees jooksis lavale Adamowiczi juurde ja karjus pärast pussitamist rahvale, et see oli kättemaks tema asjatu vangi saatmise ja piinamise eest.

„Tere! Tere! Minu nimi on Stefan. Ma istusin süütuna vanglas, ma istusin süütuna vanglas. Sellepärast ongi Adamowicz surnud,'' hüüdis pealtvaatajatele mees, kes on politsei andmetel 27aastane Stefan W. (Poola seadus keelab kuriteoga seotud inimeste viimaseid nimesid avalikustada - toim.). On teada, et Stefan on seotud mitme pangarööviga ja kohus mõistis ta 2014. aastal viieks aastaks vangi.

Politsei andmetel oli Stefan seda rünnakut juba pikemat aega planeerinud ja fakt, et ründajal oli võimalik pääseda lavale, linnapead pussitada ja pärast seda veel rahvaga suhelda, on pannud kohalike silmis turvalisuse suure küsimärgi alla. Väidetavalt pääses pussitaja lavale seetõttu, et ta esines ajakirjanikuna.

Siseminister Joachim Brudziński kirjeldas rünnakut kui seletamatut barbaarsust.