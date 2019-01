Maopidajatena tuntud inimesed on kelmusekahtlusega kohtu all 

Ivika kaitsja, vandeadvokaat Marko Paabumets kinnitab, et süüdistus ei käsitle maopidamist, küll aga kelmust, teise isiku identiteedi ebaseaduslikku kasutamist, dokumendi võltsimist ja tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamist. Rohkemat kaitsja praegu avaldada ei soovi. Kohtu all on kelmusekahtluse ja võltsitud dokumendi kasutamise kahtlusega ka Janar. Varasemalt on kirjutatud tema boamaost, kes läinud suvel paariks päevaks kodust plehku pani.