Siseminister peab selgitama Nurmiko aiandi hävingut  

Ajakirjanduses on väidetud, et aiand süttis naabri tegevuse poolt mitte tavalise ilutulestikuga, vaid signaalraketiga ,ja kuna konkreetne signaalrakett polnud keelatud ja tuul võis olla see, mis raketi aiandi peale kandis, siis politsei juhtumit ei uuri, seisab Urmas Kruuse arupärimises. Tegemist on suure kaotusega maaettevõtlusele, kus 22 töötajal on oht kaotada töö, lisab arupärija. Nii tuleb siseministril vastata, kas tõesti tänane seadusandlus võimaldab õhku lasta erinevaid signaalrakette, ilma et selle eest peaks vastutama ja kui see nii on, kas politsei kavatseb selle sündmuse valguses teha ettepaneku seaduse muudatuseks või keelata teatud tüüpi signaalraketid. Ka uurib riigikogulane siseministrilt, kas teatud tüüpi signaalraketid põlevad õhus kauem ning seetõttu vara süttimise oht on suurem võrreldes tavaliste ilutulestikurakettidega. Nurmiko asutaja ja juht Jaak Ungerson on öelnud ERRile, et põlenud Nurmiko aiandi taastamiseks läheb terve aasta ning see läheb maksma kolm miljonit eurot.