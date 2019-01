PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 16. jaanuar 

On tahtmine rahalisi tehinguid ette võtta. See on omajagu riskantne, sest lähtud pigem tunnetest kui mõistusest. Rahaasjus võivad lähedased sulle asjalikku nõu anda.

Palju õnne, Kaljukits! Algamas on kirge ja emotsioone tulvil aastaring, mil sul on võimalik end palju arendada. Suureneb su populaarsus, oma tööga teenid tunnustust. Võimalikud on muudatused tööelus. Edu aluseks on suutlikkus analüüsida oma tugevaid ja nõrku külgi ning võtta teadlikult ette vabanemine halbadest harjumustest.