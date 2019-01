Eesti uudised KOGUKOND SAETI POOLEKS: Võõpsu rahvas lõhestati kahe maakonna vahel Arvo Uustalu , täna, 23:13 Jaga:

KÜLAKOGUKOND POLE RAHUL: Võõpsu küla (pildil) elanikele on harjumuspärasem käia asju ajamas nelja kilomeetri kaugusel asuvas Räpinas kui 17 kilomeetri kaugusel asuvas Värskas. Aldo Luud

Haldusreform saagis Võhandu jõega eraldatud Võõpsu aleviku ja Võõpsu küla eri maakondadesse. „Tegelikkuses on Võõpsu ikkagi üks, olgugi et suurem pool sellest on alevik ja väiksem pool küla. Selline kahe maakonna vaheline jama ainult lõhestab kogukonda,“ leiab külaelanik Urmas.