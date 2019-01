Eesti uudised Peol vägistatud neiu: „Ma üritasin teda eemale tõugata, aga tal oli sõber. Nad mõlemad kasutasid mind ära.“ Liina Hallik , täna, 00:01 Jaga:

EI TÄHENDAB EI! Kui noortepidu läheb käest ära ja jõuab ahistamiseni, siis tuleb ohvril püüda valehäbist üle olla, abi otsida ning juhtunut mitte maha vaikida. Vida Press

„Ma ehmatasin ära, sest tüüp pani ukse lukku, nii et ma ei saanud välja. Lisaks lasi ta ühe oma sõbra sisse. Ma üritasin neid ära tõugata, aga neid oli kaks ja mind üks. Nad mõlemad kasutasid mind ära ja see oli nii rõve!“ räägib valusast kogemusest nooruke tütarlaps. Paraku on õõvastavaid lugusid juhtunud paljude noortega.