Karl Juhkami | Kui võim hakkab pähe 

Ka Valga-Valka korvpallimeeskonna suurtoetaja Maks&Moorits esindaja Olle Horm leiab, et nii-öelda kõrvalise isikuna on mõistlik asju taamalt jälgida: „See on treenerite enda tegemine ning nende vastutus. See veel puuduks, et sponsor või keegi kolmas treeneripingile kipuks. Minu arvates on see suhteliselt rumal.“