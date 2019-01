Pluss, miinus, ennustus | Kas Kanepi alistab taas maailma esireketi? 

Meie vollenaised tegid läinud nädalal ajalugu, kui võrkpalli rahvusnaiskond esimestena olümpiakavva kuuluval pallimängualal EM-finaalturniirile jõudis. Sealjuures ei uskunud paljud naiskonna liikmed ega peatreener Andrei Ojamets veel kaks aastat tagasi, et säärane asjade kõik üldse võimalik võiks olla. „Muidugi unistasime sellest, kuid iseasi küsimus on, palju sellesse ka uskusime. Kui keegi oleks veel kevadelgi mulle öelnud, et selline asi juhtub, siis oleksin vastanud, et jooge ning suitsetage vähem,“ sõnas Ojamets pärast mängu pisarsilmi. Seega saab enne septembrikuist meeste EMi kaasa elada ka naiste tegemistele.

Naiste võrkpallikoondis Erki Parnaku

Marko Kilp. Facebook @teamhaanja

35 % on tõenäosus, et Kaia Kanepi kordab Austraalia lahtiste avaringis oma mullust US Openi tempu. Sügisel oli haapsallanna maailma esireketist üle 6:2, 6:4, saates rumeenlanna aasta viimasel Suure slämmi turniiril varakult kohvreid pakkima. Üllataval kombel pole 27aastane Halep pärast seda kohtumist võitnud aga ühtegi (!) matši. Tõsi, valimis on küll vaid kolm turniiri, kuid haavatav on esinumber kindlasti. Kanepi enda jaoks on tegu esimese turniiriga pärast sügisest US Openit.