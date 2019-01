Maailm Eriskummaline: magnetpoolus liigub kiiresti Siberi poole Tõnis Erilaid , täna, 20:27 Jaga:

VAJAB TÄPSUSTAMIST: täpsustamist vajab ka autosõidul kasutatav GPS. Illustreeriv foto Reuters/Scanpix

Teadlased märkasid oma üllatuseks, et magnetpoolus liigub kiiresti Kanada kohalt Siberi suunas. See tähendab, et Maa sisemuses toimub midagi veidrat ja GPS-sätteid tuleb asuda kiiresti ajakohastama. Paraku on sellel risti ees USA valitsuse tööseisak ja homseks kavandatud muutused tuli edasi lükata esialgu 30. jaanuarile.