Julmus: tüdruku röövimiseks tappis mõrvar ta vanemad  

Barroni maakonna šerifi Chris Fitzgeraldi sõnul arreteeriti kahtlustatuna Denise (46) ja James Clossi (56) tapmises ja Jayme Clossi röövimises 21aastane Jake Thomas Patterson. Fitzgerald ei täpsustanud, millistes oludes Jayme elas ja mida vangistaja temaga tegi, kuigi ütles, et tüdrukut on üle kuulatud.

Maja Gordonis, kuhu ta Jayme'i viis, oli Pattersoni lapsepõlvekodu, kuid polnud enam tema omanduses. Kuigi korravalvurid ei kahtlusta esialgu, et Pattersonil olnuks tüdruku röövimisel abimehi, vajab siiski täpsustamist, kes tal lubas selles majas elada ja kuidas ta suutis hankida kas või toitugi – naabrid on tunnistanud, et ei näinud teda liikumas kõigi nende päevade jooksul, kui Jayme'it otsiti. Teadmata on ka see, kuidas töötu ülepea suutis sisseoste teha ja autot pidada.