Draamateatris jäi etendus ootamatult ära, kuna Merle Palmiste ei ilmunud kohale 

Saalitäie publiku ette tuli kümme minutit pärast etenduse viibinud algust teatripersonal, kes palus külalistel veel ca. 15 minutit oodata. "Inimesed tulid õigel ajal saali tagasi ja siis tuli lavastaja Robert Annus, kes muidugi väga vabandas, aga ütles, et jah, etendus jääb ära," rääkis lugeja.

"Piletid lubati kenasti kahe nädala jooksul tagasi osta või ümber vahetada ja see polegi mingi mure. Keegi ei tundunud pahane olevat, lihtsalt on mure Merle pärast, et kuhu ta siis niimoodi kadus."