Juhtkiri | Poliitiline supernädalavahetus tuli üllatusteta 

Pigem mitte, sest kindel teadmine sellest, et tõenäoliseimad pretendendid valimiste võitja tiitlile on Keskerakond ja Reformierakond, oli meil juba varem. Tasavägist seisu lubavad ka viimased erakondade reitingud. Just sellele vastandusele otsustasid oma kõnedes keskenduda aga nii Jüri Ratas kui ka Kaja Kallas, viidates huvitaval kombel kumbki teisele kui valikule minna ajas tagasi. Küll jätsid mõlemad kasutamata võimaluse visata konkurendile nina peale minevikupatte, mis on seotud taaskord päevakorda kerkinud kilekotirahadega (Ratas küll raputas endale veidi tuhka pähe) – vaikus on tähenduslik, sest esimese kivi visaku see, kes on patuta.