GALERII | Elurikkuse erakond valis peaministrikandidaadiks Mihkel Kanguri 

Ta on Eesti Geograafia Seltsi president 2009. aastast ja sellelt positsioonilt olnud aktiivsel kriitilisel positsioonil Rail Balticu rajamise küsimustes. “Soovin panustada poliitikasse, et mu lastel oleks võimalus elada sama head elu nagu meie praegu seda veel naudime. Poliitilise ja majandusliku võimu põimumine ühiskonnas on praegu selle võimaluse kahtluse alla seadnud just keskkonna liigse kurnamise tõttu. Kunagi lootsin, et saame seda lahendada läbi hariduse, aga meil pole enam nii palju aega jäänud,” kirjutab ta pressiteates.



Kanguri sõnul seisab erakond selle eest, et Eestist kujuneks nutikate ja digitaalsete lahendustega ökoloogilistel printsiipidel toimiv riik. Selline riik on koha- ja tegevuspõhiste kogukondade riik, mis tegutsevad ökosüsteeme taastavalt ning kus otsuseid langetatakse võimalikult selle koha lähedal, kus neid rakendama asutakse. Koostoimeliselt tegutsedes tagatakse kõigi ühiskonnaliikmete heaolu, julgeolek ning turvalisus. Kogu selle süsteemi aluseks on kaasaegne haridus, mis annab õppijale võime võtta vastutus iseenda ning kogukonna heaolu ja toimetuleku eest."