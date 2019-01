Kruiisilaeval haigestus pea 500 inimest noroviirusesse 

The Oasis of the Seas kruiisilaev pöördus Floridas sadamasse varem tagasi, kuna sajad reisijad kaebasid kõhutõve üle.

Noroviirus on väga gripisarnane ning levib palju just sügis-talvisel hooajal. See on väga nakkav ning levib kergesti ühelt inimeselt teisele. Nakatunud kannavad viirust edasi peamiselt käte kaudu. Nii saastuvad pinnad ja viirus leiab oma järgmised ohvrid. Samuti on ohuks saastunud söök ja jook.