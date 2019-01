Kliiniline psühholoog: kas meie lapsed peavad olema katsejänesed Eesti 200 poliitiliste ambitsioonide teel? 

Õnneks on Eesti 200 tänaseks maskid maha võtnud. Aga see ei tee juhtunut olematuks! Hilisematest selgitustest hoolimata jääb väga paljusid inimesi saatma tunne, et Eesti 200 tahab, et Eestis elavad lapsed oleksid katsejänesed, et rahuldada oma partei poliitilisi ambitsioone.



Eesti 200 üks juhtfiguure Igor Taro väitis hiljuti, et skandaalsete plakatite eesmärk oli illustreerida reaalset olukorda ja näidata, et Eestis peaks olema ühtne kool. Leian, et enne sellise reformi teostamist tuleb teha väga suurt eeltööd ning pingutada selle nimel, et nii eesti kui vene kogukond tuleks asjaga kaasa ja saaksid ühtse haridussüsteemi põhimõtetest ühtmoodi aru. Ja kindlasti tuleb pakkuda just vene koolide õpetajatele oluliselt rohkem täiendkoolitusi ja jätkata ka õpetajate palkade tõstmisega. Kindel on üks – reform nurjub, kui meil ei ole piisavalt vajalikul tasemel õpetajaid.

Teiseks, reform peab olema hästi läbimõeldud ja tõenduspõhine, mitte tunnetel ja lööklausetel ning propagandal rajanev, nagu Eesti 200 puhul. Kahjuks ei esitanud Eesti 200 ühtegi uuringut, mis toetaks nende esitatud väiteid. Kindlasti on enne koosõppivale koolile üleminekut vaja Eesti eri piirkondades läbi viia uuring, mis konteksti toetaks. Kusjuures arvan, et ainult uuringust isegi ei piisa, peaksid olema teostatud pilootprojektid erinevates Eesti piirkondades. Sest see, mis sobib Tallinnas ei pruugi sobida näiteks Narva kontekstis. Arvan, et on ka oluline arvestada mitte ainult vene kogukonna, vaid ka eesti kogukonna vanemate ja laste arvamusega selles osas. Muidu poliitikud tulevad ja lähevad, aga lapsed peavad veel selles koolis edasi õppima.

Kolmandaks ei taha ma seda, et kõik oleks ühtmoodi nagu nõukogude ajal, ja et kõik lapsed loeksid ühesuguseid lasteraamatuid nagu soovis 8. jaanuaril antud pressikonverentsil Kristina Kallas. Selleks, et eri rahvusest lapsed õpiksid koos ühes koolis, tuleb just täiskasvanutel ära lahendada ikka veel eksisteerivad vastuolud eestlaste ja siinsete venelaste vahel. Olgu siin näiteks hinnangud ajaloos juhtunud sündmustele. Leian, et tuleviku kool võiks rohkem arvestada nii laste isiklike kui ka kognitiivsete erinevustega.