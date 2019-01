Räägib enese eest: Kate Middleton Meghanit ja prints Harryt oma 37. sünnipäevale ei kutsunud 

Ajakirjaniku Carole Malone sõnul on Kate ja Meghan täiesti erinevad, ka oma elustiililt ja põhimõtetelt: Kate on traditsiooniline inglane, kes käis erakoolis, ta pole olnud kunagi selline feminist nagu Meghan ning ta ei võta avalikult sõna. Meghan teisalt on aga väga sõnakas, kes tuleb teisest perekonnast.

Spekuleeritakse, et Kate, ei kutsunud Williamit ja Meghanit sünnipäevapeole kartuses, et Meghan haarab tema tähtsal päeval kogu tähelepanu endale. Kuulduste järgi pidavat aga naised omavahelisi probleeme lahendama: jõulude ajal olevat nad isegi koos lauamänge mänginud ja omavahel vabalt suhelnud.

Prints Charles ja kuninganna Elizabeth on selge sõnaga märku andnud, et ükskõik mis tülid naiste vahel on, tuleb see avalikkuse eest varjul hoida.