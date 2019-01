Taavi Rõivas: Keskerakonna nimekirjas napib uusi nägusid, domineerib vene tiib 

Huvitaval kombel on aga n-ö kuumas grupis või selle piirimail ka mitu Jüri Ratase nõunikku peaministri büroost: büroojuht Tanel Kiik (10.), nõunik Natalia Malleus (18.), samuti Kadri Simsoni nõunik Jaan Männik (12.). Kas parteijuhi lähikonna kõrge asetus tähendab, et valmistutakse Stenbocki majast lahkuma, näitab aeg.

Just nimekirjakohaga Keskerakonda meelitatud Andrei Korobeinik ja Imre Sooäär on oma uues „kodus“ küll näiliselt kõrgel 20. ja 21. kohal, aga võib olla üsna kindel, et sinnani kompensatsioonimandaatide jaotus ei jõua ning lubadus kõrgest kohast osutus silmamoonduseks.

Eelnev annab alust prognoosida, et uute tulijatena pääsevad Keskerakonna nimekirjas parlamenti vaid paar inimest parteijuhi lähikonnast ning lõviosas on peale valimisi Keskerakonna fraktsioonis samad inimesed kes seni. Samuti näitab nimekiri üheselt, et julgeolekuteemadel Eesti ametlikule joonele märksa Kremli-sõbralikumat alternatiivi esindav tiib on Ratase juhitavas Keskerakonnas vähemalt sama mõjukas kui Savisaare ajal.