Stig Rästa ja Victor Crone’i “Eesti laulu” võistluslugu lööb Rootsi raadiojaamades laineid 

“Eestis on ka raske raadiosse muusikat saada, raadiod muudavad viimasel ajal suunda, päris keeruliseks on läinud eesti popmuusikal ka võistelda välismaa lugudega eetriajast. Aga see, et me selle laulu Rootsi suurimasse eraraadiosse saime ja nad veel promosid seda aasta esimesel nädalal kui nädalahitti, see on kindlasti väga suur asi. Nii palju, kui olen kuulnud Victori mänedžeri käest, on see ka rootsis ka päris suur asi, et see lugu sinna sai,” selgitab Stig.