„Pealtnägija“ kaevati kinnivaraloo pärast kohtusse 

„Asja teeb ebatavaliseks, et kohus keelas vaidluse kestel ERRil üldse sisuliselt kajastada või kommeneerida sama teemat,“ kirjutas „Pealtnägija“ toimetus oma sotsiaalmeedia kontol. „Säärane hagi ja tavatu eelotsus pälvisid tähelepanu isegi Soomes. Pealtnägija toimetuse hinnangul on hagi alusetu ja kohati isegi absurdne, aga kuna me ei saa kohtu keelu tõttu detailsemaks minna, võime ainult soovitada huvilistel lugeda näiteks Eesti Ekspressi artiklit, kus asja sisust lähemalt juttu.“