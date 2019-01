Asi kindel: Oscarite gala jääb esimest korda 30 aasta jooksul ilma õhtujuhita 

Viimati ei olnud Oscarite jagamisel saatejuhti 1989. aastal. Vahepaladeks galal olid planeeritud Harti sketšid, mis samuti ära jäetakse, selle asemel lastakse vahepaladena muusikat tuntud filmidest, nagu näiteks “Täht on sündinud,” vahendab Huffington Post.

Hart loobus gala juhtimisest, kuna kriitikud ei olnud rahul koomiku kunagiste tviitide ja naljadega, mis olid homofoobilised. Filmiakadeemia nõudis Hartilt avalikku vabandust, kuid Hart tuli avalikusse ette “mitte-vabandusega”, kus ütles, et ei kavatse mineviku eest vabandada ja et ta jääb oma põhimõtetele kindlaks. Hiljem samal päeval Hart siiski vabandas ja ütles, et ei kavatse Oscareid juhtida.