Gräzin otsustab oma edasised sammud veebruaris. „Ma ei saa praegu mitte milleski väga aru.“ 

„Mina olen Raja Teele. Süsteem käib niimoodi, et ma vaatan, mida teha. Ja lähen sinna, kuhu vaja on. Ma ei küsi, kas te mulle annate või mitte. See pole minu moodi ja oleks mulle vastuvõetamatu,“ selgitas Gräzin.

Gräzin tunnistas, et ta on tihedalt läbi käinud kolme–nelja erakonnaga. Lisaks EKRE-le, on poliitikut seostatud Keskerakonnaga. Endine oravaparteilane on tõsisemat juttu puhunud veel Eesti 200 ja Vabaerakonnaga. Õhtulehele on viidatud, et Vabaerakonna büroos oli suisa pressiteade valmis, et Gräzin kandideerib nende ridades nii riigikokku kui ka Euroopasse.