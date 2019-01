Sahinad: Yana Toom ei saa Keskerakonna eurovalimiste esinumbriks

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul on vara rääkida europarlamendi valimistest. „Nimekiri pannakse kokku peale riigikogu valimisi,“ ütles ta. „Ja väga palju määrab see, milline on olukord pärast neid valimisi. Praegu on kõik on nii lahtine, et ma ei oska selle [Repsi esinumbri] kohta midagi öelda. Meil ei ole ei ühes ega teises suunas olnud mingeid diskussioone. Keegi ei ole rääkinud, kes on esinumber.“