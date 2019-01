Eesti uudised Tallinna ehituskool eksib tuleohutusnõuete vastu Marvel Riik , täna, 09:53 Jaga:

Päästeamet kontrollimas tuleohutusnõudeid. Tiit Blaat/Ekspress Meedia

Päästeameti vaatlus tõi välja, et Tallinna ehituskool ei täida mitut tuleohutusseaduse nõuet. „Loomulikult on see kahetsusväärne , et meil sellised puudused esinesid, kuid õnneks on need suhteliselt lihtsalt ja kiirelt kõrvaldatavad,“ ütles ehituskooli direktor Raivo Niidas.